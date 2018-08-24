استثمار 8.7 تريليون دولار في البنى التحتية ذات الصلة بحياة الشعب

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كشفت الحكومة الكورية عن خطة لاستثمار 8.7 تريليون وون في البنى التحتية ذات الصلة بحياة الشعب في العام القادم ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة عامة الشعب، وذلك بزيادة نسبتها 50% مقارنة بهذا العام.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث اتفق المشاركون على إنفاق 1.6 تريليون وون في بناء المزيد من المنشآت الثقافية والرياضية وتوسيع البنى التحتية السياحية الإقليمية، وإنفاق 3.6 تريليون دولار في مشروعات الترميم الحضري وتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية والزراعة الذكية وتجديد المجمعات الصناعية القديمة، و3.4 تريليون وون في تحسين منشآت الرفاهية وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالسلامة المعيشية ومكافحة الغبار الناعم.