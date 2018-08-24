نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تسجل أقل مستوياتها

Photo : YONHAP News

سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوى لها، وللأسبوع الثالث على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم العشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري على 2505 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 56%، بانخفاض 0.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فبلغت 38.1%.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 41.9% ، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 20.5% ، وتلاه حزب العدل بـ12.1% وحزب المستقبل بـ6%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.6%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2%.