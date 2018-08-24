كوريا الشمالية تنشر تقريرا حول الصراع الأمريكي الصيني بعد إلغاء رحلة بومبيو

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نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية التي تديرها الدولة تقريرا اليوم الاثنين عن تطورات الصراع بين الولايات المتحدة والصين، بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" إلى بيونغ يانغ.وسردت الصحيفة في تقريرها تفاصيل حول قانون "تخويل الدفاع الوطني" الأمريكي للسنة المالية 2019، ورد الفعل الصيني على تطبيق واشنطن لذلك القانون. وقال التقرير إن هذا القانون يتضمن بنودا تقلص الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، مثل منع الحكومة الأمريكية من استعمال تقنيات الشركات الصينية وتنفيذ أعمال تجارية مع الكيانات التي تستعمل التقنيات الصينية.ولم توضح الصحيفة موقف بيونغ يانغ من هذا الصراع المتصاعد، لكنها قالت إن التطورات الأخيرة يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من تفاقم الأزمة بين الصين والولايات المتحدة.ويقول المحللون إن التقرير الكوري الشمالي يشير إلى أن بيونغ يانغ تراقب عن كثب العلاقات بين واشنطن وبكين، والتي تؤثر على العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلا عن مفاوضات نزع السلاح النووي.ومن ناحية أخرى، انتقد الموقع الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت "أوري مين جوك كيري" اليوم الاثنين قرار الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عند مستوى لا يقل عن 22 ألف جندي.