تحذير من حدوث فيضان في ديجون

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا من حدوث فيضان في مدينة ديجون، حيث تهطل أمطار غزيرة على مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" في المنطقة المركزية من البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية في ديجون اليوم الثلاثاء إن التحذير من حدوث الفيضان صدر لنهر "غاب تشون" في الساعة السابعة و10 دقائق من صباح اليوم، حيث وصل مستوى المياه هناك إلى 3 أمتار و73 سنتيمتراً في الساعة السادسة و50 دقيقة صباحاً.وأشار التقرير إلى أنه يتم إصدار هذا التحذير عندما يتجاوز منسوب المياه في الأنهار مستوى 3,5 متر.ونتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، غمرت المياه المنازل في بعض المناطق كما تم إغلاق أجزاء من بعض الطرق في مدينة ديجون، مما تسبب في حدوث ازدحام شديد خلال ساعات الذروة الصباحية. وقال التقرير إنه حتى الساعة 7 صباحا، سقط على ديجون أمطار بمعدل بلغ 122 ملليمترا، بينما شهدت مدينة سيجونغ معدلات بلغت 55 ملليمترا من الأمطار. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يصل معدل هطول الأمطار على ديجون وبعض الأجزاء من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى 150 ملليمترا حتى يوم الغد الأربعاء.