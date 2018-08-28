المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على نظيره الأوزبكي في دورة الألعاب الآسيوية

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على منتخب أوزبكستان بـ4 أهداف مقابل 3 في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في جاكرتا، ليصل إلى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كرة القدم للرجال.وفي المباراة التي أقيمت بالأمس الاثنين ضمن الدور ربع النهائي، سجل "هوانغ أوي جو" ثلاثة أهداف، بينما سجل "هوانغ هي تشان" هدف الفوز من ضربة جزاء خلال الوقت الإضافي من المباراة.وبذلك، ستواجه كوريا الجنوبية فيتنام في ملعب "باكانساري" في منطقة "سينبونغ" التي تقع في غرب جاكاراتا، غدا الأربعاء.وكان المنتخب الفيتنامي بقيادة المدرب الكوري الجنوبي "بارك هانغ صو"، قد فاز على نظيره السوري بهدف مقابل لا شيء في الوقت الإضافي أيضا.