تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوى خلال 17 شهرًا

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تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له خلال 17 شهرًا في شهر أغسطس بسبب تباطؤ النمو في سوق العمل والتضخم.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك لهذا الشهر 99,2 نقطة، بانخفاض قدره 1,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق. وقال التقرير إن المؤشر انخفض إلى ما دون المستوى المعياري البالغ 100 نقطة للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي، عندما بلغ 96,3 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد يفوقون عدد المتفائلين.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الوظائف مؤخرا، وارتفاع أسعار السلع اليومية، والمخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وقال البنك المركزي إن المؤشر الذي يقيس شعور الناس بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، انخفض بسبع نقاط ليصل إلى 70 نقطة في أغسطس، بينما انخفض مؤشر تقييم الجمهور للأوضاع الاقتصادية العامة للأشهر الستة القادمة بخمس نقاط، ليصل إلى 82 نقطة.