واشنطن تعرب عن ثقتها في التزام بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تزال على ثقة من أن الاتفاق بين قائديْ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ، سيتم الوفاء به.وقال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إن هدف واشنطن هو تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل، كما تم الاتفاق عليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال القمة في سنغافوره، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إجراء المفاوضات ذات الصلة بنجاح.وقد أدلى المتحدث بهذه التصريحات ردا على سؤال حول ما إذا كان الإلغاء الأخير لرحلة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ يشير إلى حدوث تغييرات في استراتيجية واشنطن بشأن كوريا الشمالية، حيث قال أيضا إنه إذا فشلت كوريا الشمالية في تفكيك برنامجها النووي، فسوف يستمر فرض العقوبات الكاملة عليها.