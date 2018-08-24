سيول وواشنطن تؤكدان مجددا على الالتزام بتجريد بيونغ يانغ من سلاحها النووي

Photo : YONHAP News

أكد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على التزام بلديْهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل، واتفقا على مواصلة توجيه الضغوط على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في بيان صحفي أمس الاثنين إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" ونظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" عقدا محادثات هاتفية لمناقشة إجراءات المتابعة للتعامل مع كوريا الشمالية بعد إلغاء رحلة "بومبيو" إلى بيونغ يانغ.وأوضحت المتحدثة أن الجانبين أعادا التأكيد على أن سيول وواشنطن تظلان ملتزمتين بتحقيق هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وبشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق. وأضافت أن الوزيريْن تعهدا بالمحافظة على التنسيق الوثيق بين البلدين واتفقا على الحاجة إلى مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي.وقالت "نويرت" إن "بومبيو" تحدث أيضا مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" في نفس اليوم حيث أعاد التأكيد على هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وضرورة مواصلة الضغوط على بيونغ يانغ حتى يتحقق ذلك الهدف.