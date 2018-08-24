ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم تركز على خلق فرص العمل

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أقرت الحكومة الكورية أمس الاثنين خطة ميزانيتها للعام القادم 2019 خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في المكتب الرئاسي. ومن المقرر أن يتم تقديم الميزانية المقترحة إلى البرلمان يوم الجمعة القادم للموافقة عليها.ويبلغ حجم ميزانية العام القادم 470 تريليون وون، أي حوالي 416 مليار دولار، بزيادة قدرها 41,7 تريليون وون، أي بنسبة 9,7%، مقارنة بميزانية هذا العام. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر منذ منذ عام 2000، باستثناء عام 2009 عندما زادت الميزانية الحكومية بنسبة 10,6%.وتشمل خطة ميزانية العام القادم تخصيص 162 تريليون وون للصحة والرفاهية والعمل، بزيادة تبلغ نسبتها 12,7% مقارنة بميزانية العام الجاري. وقد تم تخصيص 23,5 تريليون وون للميزانية المتعلقة بالوظائف، بزيادة 22% مقارنة بهذا العام. وتعد هذه الزيادة أكبر بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 14,1% في عام 2016. وسوف تنفق الحكومة 12,7 تريليون وون على تحسين توزيع الدخل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مع تخصيص 200 مليار وون إضافية من أجل دعم الشباب الباحثين عن عمل. كما قامت الحكومة بزيادة ميزانية التعليم بنسبة 10,5%، بتخصيص 70,9 تريليون وون، وميزانية الدفاع بنسبة 8,2% إلى 46,7 تريليون وون. وتعد الزيادة في ميزانية الدفاع للعام القادم الأكبر منذ عام 2008.