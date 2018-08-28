انطلاق أعمال اللجنة الخاصة للسياسات الجديدة مع دول الجنوب

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انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الكورية الخاصة للدعم سياسات الحكومة الهادفة لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.وسوف يترأس المستشار الاقتصادي للرئاسة "كيم هيون تشول" اللجنة الجديدة، التي تشكلت في إطار اللجنة الرئاسية للتخطيط للسياسات.ويضم فريق دعم اللجنة الخاصة نحو 30 مسؤولًا من 14 وزارة.وقالت اللجنة اليوم إنها ستضع استراتيجيات للدفع باتجاه سياسة التعاون الوثيق، مع الوزارات المعنية والبعثات الدبلوماسية الخارجية.وكان الرئيس مون جيه إين قد كشف خلال رحلاته إلى دول جنوب شرق آسيا في العام الماضي، وإلى الهند هذا العام، عن رؤياه وأهدافه من السياسات الجديدة مع دول الجنوب، لتحسين العلاقات بينها وبين كوريا الجنوبية.