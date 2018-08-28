واشنطن تقول إن بومبيو سيزور كوريا الشمالية عندما تكون مستعدة

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قال نائب السفير الأمريكي لدى سيول إنَّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية متوقِّفة على بيونغ يانغ.وأوضح "روب رابسون"، وفقا لتقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء، إن بومبيو مستعد للسفر إلى كوريا الشمالية، لكنه لن يسافر حتى تكون بيونغ يانغ أيضًا مستعدة لتلك الزيارة.وأشار إلى أن إلغاء رحلة بومبيو، التي كان من المتوقع أن تتم في مطلع هذا الأسبوع، خير دليل على مخاوف واشنطن بشأن بيونغ يانغ، وقال إن المؤشرات القادمة من كوريا الشمالية تشير إلى أنها ليست مستعدة لاتخاذ خطوات مهمة نحو نزع السلاح النووي.وأكد الدبلوماسي الأمريكي على أن سيول وواشنطن ستواصلان فرض العقوبات على كوريا الشمالية، إلى أن يتم تبديد تهديداتها النووية.