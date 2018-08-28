الحكومة الكورية تنفق 46.7 تريليون وون على الدفاع في العام القادم

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خصصت الحكومة الكورية ميزانية للدفاع في العام القادم تبلغ 46.7 تريليون وون، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بميزانية العام الحالي.وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن هذه الزيادة تعد الأعلى منذ عام 2008، وتمثل ضعفي متوسط النمو في الفترة بين 2010 و2017، الذي بلغ 4.4%.وقد زادت الميزانية الأموال المخصصة لتعزيز القدرات العسكرية بنسبة 13.7%، لتصل إلى 15.4 تريليون وون، أي ما يعادل 33% من إجمالي ميزانية الدفاع.ومن بين هذه النفقات، سيذهب ما يقرب من 5 تريليونات وون في تأسيس نظام الدفاع "ثلاثي المحاور"، بما في ذلك برنامج الضربات الاستباقية المعروف باسم "سلسلة القتل"، لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.كما سيتم إنفاق نحو 6 تريليونات وون على توسيع أنظمة الاتصالات والاستطلاع، تمهيدًا لنقل قيادة العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة.