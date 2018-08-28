حظر بيع القهوة في المدارس بدءًا من سبتمبر

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تقرر حظر بيع القهوة في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية بدءًا من شهر سبتمبر القادم.وأعلنت وزارة سلامة الأغذية والأدوية اليوم الثلاثاء أن التنقيحات الخاصة بقانون سلامة الأطفال الغذائية ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من يوم 14 سبتمبر.يشار إلى أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من الكافيين محظورة بالفعل في المدارس، لكن بيع القهوة كان مسموحًا به لأعضاء هيئة التدريس في المدارس، من خلال ماكينات بيع القهوة التي يسهل وصول الطلبة إليها.وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم حظر بيع جميع منتجات الكافيين، بما في ذلك ماكينات بيع القهوة.وتنصح وزارة الأغذية الأطفال والمراهقين بألا تتجاوز جرعة الكافيين اليومية 2.5 ملليغرام لكل كيلوغرام.ومن المعروف أن كثرة تناول الكافيين تسبب آثارًا جانبية مثل الدوار واضطرابات النوم والتوتر.