الرئيس يدعو إلى السير بخطى ثابتة في السياسات الاقتصادية للحكومة

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دعا الرئيس مون جيه إين إلى التنفيذ الصارم لسياسات النمو الاقتصادي التي تركز على المواطنين وتقوم على زيادة الدخل.جاء ذلك في أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث قال الرئيس إن السياسات الاقتصادية الحكومية هي نموذج جديد لإخراج الاقتصاد الكوري الجنوبي من أزمته.وأضاف أن السياسات الاقتصادية السابقة جرَّت الاقتصاد إلى مستنقع من النمو المنخفض، وأدت إلى نظام اقتصادي غير عادي، ازداد فيه التفاوت بين الدخول.وشدد مون على أن اتجاهات السياسات الاقتصادية الثلاثة التي تسعى نحو اقتصاد عادل وإبداعي وقائم على زيادة الدخل ليست أمرًا اختياريًّا، بل هي حزمة شاملة وغير قابلة للتجزئة.ودعا الرئيس في الوقت نفسه الحكومة إلى السعي إلى وضع تدابير مختلفة لوضع السياسات الاقتصادية موضع التنفيذ، معتبرًا أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشكل سوى جزء من حملة النمو القائمة على زيادة الدخل.