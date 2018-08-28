الرامي الكوري كيم أو جين يحرز ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية

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استعاد الرامي الكوري الجنوبي كيم أو جين صدارة المنافسات في دورة الألعاب الآسيوية، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.وأحرز كيم الميدالية الذهبية اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على مواطنه الكوري الجنوبي "لي أو صوك"، بنتيجة 6 مقابل 4 نقاط، في نهائيات مسابقات الرجال، التي أقيمت في ملعب "غلورا" في جاكرتا.وقد فاز كيم بميداليتين ذهبيتين في دورة "كوانتشو" في الصين في عام 2010، واحدة فردية وأخرى للفرق، وقد كان في ذلك الوقت في المدرسة الثانوية.وبفوز كيم، تمكنت كوريا الجنوبية من الحفاظ على المركز الأول في منافسات الرماية الفردية للرجال في دورات الألعاب الآسيوية، منذ دورة الدوحة في عام 2006.وكان كيم قد فاز أيضًا بميدالية فضية في منافسات الفرق للرجال، في اليوم السابق.