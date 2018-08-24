واشنطن تؤكد عدم تعليق المزيد من التدريبات العسكرية مع سيول

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إن الجيش الأمريكي ليس لديه خطط لتعليق المزيد من التدريبات العسكرية الكبرى مع كوريا الجنوبية.وأوضح "ماتيس" في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة لتعليق العديد من أكبر المناورات مع كوريا الجنوبية كإجراء للتعبير عن حسن نية بناء على ما تم في قمة سنغافوره بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأشار "ماتيس" أيضا إلى إلى أن التدريبات صغيرة النطاق مستمرة، وتعهد بدعم وزارته للجهود الدبلوماسية في المفاوضات مع كوريا الشمالية.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصلت فيه الجهود الدبلوماسية بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية إلى طريق مسدود، بعد أن ألغى "ترامب" بشكل مفاجئ رحلة كانت مقررة لوزير خارجيته "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية.