واشنطن مستعدة للحوار في حالة استعداد بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية عندما يتضح أن النظام الحاكم في بيونغ يانغ مستعد للوفاء بالتزاماته بشأن نزع السلاح النووي.ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" هذه التصريحات عن "بومبيو"، أمس الثلاثاء، حيث أضاف أنه على الرغم من قرار "تأجيل" رحلته إلى بيونغ يانغ، إلا أن الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة في الحوار عندما يكون من الواضح أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مستعدا للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في قمة سنغافوره مع الرئيس "ترامب".ويقول المراقبون إن استخدام "بومبيو" لمصطلح "التأجيل" يُبقي الباب مفتوحًا أمام قيامه برحلة إلى بيونغ يانغ في المستقبل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها وزير الخارجية الأمريكي على إلغاء رحلته منذ أن أعلن "ترامب" عن قراره في هذا الشأن يوم الجمعة الماضي.