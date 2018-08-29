كوريا الجنوبية تضيف 4 ذهبيات ضمن دورة الألعاب الآسيوية

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية أربع ميداليات ذهبية أمس الثلاثاء في منافسات الرماية وركوب الدراجات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تقام حاليا في إندونيسيا.وجاءت أولى تلك الميداليات الذهبية في نهائيات الرماية بالقوس الفردية للرجال، حيث فاز بها "كيم أو جين" على مواطنه "لي أو صوك" بـ6 نقاط مقابل 4.وبعدها فازت فرق النساء والرجال بميداليات ذهبية أيضا، حيث فاز فريق السيدات المكوّن من "سو تشيه وان" و"تشيه بو مين" و"سونغ يون سو" على الفريق الهندي بنتيجة 231 نقطة مقابل 228، في المباراة التي أقيمت في ملعب "جي بي كيه" للرماية في جاكرتا، كما فاز فريق الرجال المكون من "كيم جونغ هو" و"تشيه يونغ هي" و"هونغ سونغ هو" أيضا على الفريق الهندي، ليحرز ميدالية ذهبية ثالثة.وأضافت كوريا الجنوبية ميدالية ذهبية أخرى في سباق الدراجات النسائية، حيث فاز الفريق المكون من "نا آروم" و"كيم يوري" و"كيم هيون جي" و"لي جومي" على الفريق الصيني في المباراة النهائية لمنافسات الدراجات.