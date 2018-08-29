الكشف عن اجتماع سري بين كوريا الشمالية واليابان في يوليو

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كشف تقرير صحفي عن أن كوريا الشمالية واليابان عقدتا اجتماعاً سرياً في فيتنام خلال شهر يوليو الماضي دون إبلاغ الولايات المتحدة.وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء أن تلك المحادثات عقدت بين "شيجيرو كيتامورا" رئيس مكتب المخابرات والبحوث في الحكومة اليابانية، و"كيم سونغ هيه" المسؤول الكوري الشمالي رفيع المستوى عن إعادة التوحيد.وقالت الصحيفة إن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين قد أعربوا عن غضبهم من أن اليابان لم تبلغ الولايات المتحدة بهذا الاجتماع، على الرغم من أن واشنطن تقوم بإبلاغ طوكيو بشكل شبه مستمر حول تعاملاتها مع كوريا الشمالية.وقالت الصحيفة إن المسؤولين اليابانيين قد أدركوا أن عملية التفاوض بشأن عودة المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية لا يمكنها الاعتماد فقط على الولايات المتحدة.