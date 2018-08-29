مصرع شخص بسبب الأمطار الغزيرة في سيول

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اجتاحت الأمطار الغزيرة العاصمة سيول والمنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية منذ ليلة الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع شخص واحد واصابة اثنين آخرين.وقالت وزارة الشؤون الداخلية والأمن اليوم الأربعاء إن رجلا فى الأربعينيات من عمره توفي بعد أن غرقت سيارته تحت جسر فى نهر "جونغ رانغ" فى شمال سيول في حوالي الساعة السابعة و40 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء، وقد تم انقاذ اثنين آخرين في نفس الحادث، ونقلهما إلى مستشفى قريب.وتسببت الأمطار الغزيرة في نزوح حوالي 40 أسرة في سيول ومقاطعة "كيونغ كي"، وإغراق أكثر من 760 من المنازل والمباني التجارية، كما تم إغلاق حوالي 380 ممرًا في 13 متنزهًا وطنيًا، وتقييد حركة المرور في تسعة جسور وأنفاق تحت الأرض في كل من سيول وديجون وكيونغ كي وكانغ وان.وتقوم الحكومة حاليا بإطلاق المياه من ستة سدود مائية، بما في ذلك سد "بال دانغ"، حيث بلغ معدل احتياطي المياه في 20 سدا 56,1%، وهو ما يتجاوز المتوسط الذي تحقق في السنوات السابقة، والبالغ 55,7%.