مسيرة ضخمة لأصحاب الأعمال الصغيرة لإصلاح نظام الحد الأدنى للأجور

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من المنتظر أن ينظم أصحاب الشركات الصغيرة مسيرة حاشدة في وسط العاصمة الكورية سيول اليوم الأربعاء، من أجل المطالبة بإصلاح نظام الحد الأدنى للأجور في البلاد.وقال اتحاد أصحاب الشركات الصغيرة إن أصحاب العمل والعمال الذين يعملون لديهم في مختلف الصناعات والمناطق في جميع أنحاء البلاد، سيتجمعون في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة سيول في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.ويخطط المشاركون للدعوة إلى تطبيق نظام تفاضلي للحد الأدنى للأجور، وإصلاح نظام وإجراءات تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تعقد سنويا.وأوضح مسؤول في الاتحاد أن هذه المظاهرة تجيء للتعبير عن غضب أصحاب الأعمال الصغيرة من قرارات الحد الأدنى للأجور التي أدت إلى رفعه بنسبة 29% خلال العامين الماضيين فقط.