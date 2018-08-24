بدء التجارة عن طريق القطب الشمالي

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غادرت ميناء بوسان الكوري الجنوبي أمس السفينة "بانتا موسك" للسير على طريق القطب الشمالي لأول مرة في العالم وهي تحمل على متنها حوالي ألف حاوية.وتتميز تلك السفينة بقدرة خاصة على مقاومة الجليد حيث تمر بكتل الجليد العائمة دون التعرض لصدمات .ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء "سان بطرسبورغ" في روسيا مرورا ببحر القطب الشمالي، حيث تستكشف إمكانية استخدام هذا الطريق لتقليل وقت الملاحة بحوالي أسبوعين مقارنة مع استخدام طريق قناة السويس.ويمكن تسيير السفن في طريق القطب الشمالي لمدة 4 أشهر تقريبا عندما يذوب الجليد فيما بين شهري يوليو وأغسطس سنويا.ونظرا للميزة الجغرافية التي يتمتع بها ميناء بوسان الكوري الجنوبي، فمن المتوقع أن يصبح نقطة لانطلاق ونقطة نهاية لطريق القطب الشمالي.