سام سونغ وإل جي تحتلان نصف السوق العالمية لأجهزة التلفزيون

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تغلبت شركتا "سام سونغ" و"إل جي" الكوريتان للإلكترونيات على الشركات المنافسة اليابانية والصينية اعتمادا على استراتيجية "أجهزة التلفزيون المتقدمة والممتازة" خلال هذا العام، لتبلغ مبيعاتهما معا حوالي نصف حجم السوق العالمية.وفي هذا السياق حققت سام سونغ نتائج فائقة في سوق أجهزة التلفزيون الممتازة عالية الوضوح كبيرة الحجم لتحتل المركز الأول في سوق التلفزيون للربع الثامن والأربعين على التوالي.وطبقا لتقرير أصدرته شركة "إيه إتش إس ماركت" الدولية لبحوث الأسواق الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات أمس، تم إنتاج حوالي 99 مليونا و44 ألف جهاز تلفزيون في النصف الأول من هذا العام بزيادة 7.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت الشركة السبب في هذه الزيادة إلى المنافسة الشرسة في التسويق بين الشركات الرئيسية ذات الصلة في ظل إقامة سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى مثل أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا ودورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.وفيما يتعلق بحصص الشركات في السوق، بلغت حصة سام سونغ 29% لتحتل المركز الأول، وجاءت بعدها إل جي بـ18%، بينما احتلت شركة سوني المركز الثالث بـ10%.وبهذا تكون سام سونغ قد ظلت في المركز الأول عالميا للربع الثامن والأربعين على التوالي منذ الربع الثالث من عام 2006.وقال مسؤول في دائرة صناعة التلفزيون إن الشركتين الكوريتين نجحتا في توطيد مكانتهما في أسواق التلفزيون المتقدمة والممتازة بعد التغلب على تحديات الشركات الصينية وإعادة نهوض الشركات اليابانية.