توقعات بتعديل وزاري في غضون هذا الأسبوع

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من المتوقع أن يتم إجراء تعديل وزاري للفترة الثانية من حكومة الرئيس "مون جيه إين" في غضون هذا الأسبوع.ويستعد الرئيس مون لإجراء التعديل الوزاري من أجل تجديد السياسات الوطنية بعد مرور 15 شهرا على توليه المنصب.ومن المتوقع أن يكون التعديل متوسطا بتغيير 6 وزراء تحت شعار "الفترة الثانية من حكومة الرئيس مون لإحراز نتائج ملموسة".يذكر أنه تم تحديد الوزراء الذين سيخضعون للتعديل عبر تقييم نتائج أعمالهم ثم مراجعة مؤهلات الوزراء الجدد.ومن المتوقع أن يتم تغيير وزير الدفاع الحالي "سونغ يونغ مو" بعد أن اختلفت الآراء حول تمديد فترته أو تغييره، ومن المرجح أن يتولى المنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة "جونغ كيونغ دو" خلفا له.كما يتوقع تغيير نائب رئيس الوزراء للتعليم "كيم سانغ غون" الذي ظل يتعرض لانتقادات من قبل الرأي العام في مرحلة إعداد خطة تعديل الامتحانات الخاصة للالتحاق بالجامعات، وأن يتم تعيين النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "يون أون هيه" في هذا المنصب، حيث كانت تعمل في اللجنة البرلمانية للتعليم والثقافة منذ الدورة البرلمانية التاسع عشرة.وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تغيير وزراء الصناعة والتجارة والطاقة، والتوظيف والعمل، والمرأة والأسرة، والبيئة.ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التعديل الوزاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.