افتتاح اجتماع وزراء الثقافة بين كوريا والصين واليابان

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افتتح الاجتماع العاشر لوزارء الثقافة في كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم، في مدينة هاولبين الصينية، وسيستمر على مدار 3 أيام.ويحضر الاجتماع وزير الثقافة الكوري "دو جونغ هوان" ونظيره الصيني "روي صو كانغ" والياباني "هاياشي يوشيماسا"، ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان هاولبين غدا وينص على توسيع التعاون والتبادل الثقافي بين دول شمال شرق آسيا الثلاث.كما يتوقع أن يحتوي البيان على التأكيد على التعاون من أجل تقدم العلامات التجارية للمدن الثقافية في شرق آسيا، وتعزيز استمرارية التعاون العملي بين الأجهزة الثقافية والفنية للدول الثلاث إلى جانب السعي إلى تطوير التقارب بين القطاعات الثقافية والسياحية في الدول الثلاث.وقرر وزراء الدول الثلاث إنشاء أمانة عامة في كل دولة لتكون مركزا للإشراف على اختيار المدن الثقافية الشرق آسيوية والعمل على التعاون فيما بينها، كما قرروا إنتاج شعار خاص لمدن الثقافية الشرق آسيوية.من ناحية أخرى اختارت الدول الثلاث مدينة إنتشون الكورية، ومدينة سيان الصينية، ومدينة طوكيو اليابانية لتصبح مدنا ثقافية لشرق آسيا في العام القادم.ومن المتوقع أن يعقد اجتماع وزارء الثقافة للدول الثلاث في العام القادم في مدينة إنتشون الكورية.