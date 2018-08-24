الرئاسة الكورية تتخذ موقفا حذرا من استئناف التدريبات مع الولايات المتحدة

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أعربت رئاسة الجمهورية الكورية عن موقف حذر إزاء التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" بشأن استئناف التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن، حيث أكدت أن استئناف التدريبات يجب أن يتقرر بعد إجراء مباحثات بين البلدين ومتابعة التطورات في جهود إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وقال "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة الكورية إن الجانبين الكوري والأمريكي لم يناقشا المسألة بعد، وأن الجانب الأمريكي لم يطلب من الجانب الكوري الجنوبي مناقشتها.وأضاف كيم أن الجانبين سيتشاوران عن كثب مع متابعة تطورات المفاوضات الخاصة بنزع الأسلحة النووية، مؤكدا على أنه ليس هناك أي مشكلة في التعاون بين الطرفين.وردا على سؤال حول مدة تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة التي تم تقريرها في مطلع هذا العام أجاب بأنه تم تأجيل التدريبات لهذا العام فقط.وأنكر كيم وجود مشكلة في عقد قمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر المقبل بسبب عدم حدوث تقدم في جهود نزع الأسلحة النووية، وقال إن دور المحادثات بين قائدي الكوريتين في حل القضية والتغلب على الصعوبات في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد زاد أكثر، معربا عن اعتقاده بأن موقف كل من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يتغير بشأن تحقيق هدف نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب كيم عن اعتقاده بأن القائدين الكوري الشمالي والأمريكي يعلقان المزيد من الآمال على الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، وأكد على أن القمة بين الكوريتين صارت مطالبة بالقيام بدور أكبر في ظل صعوبة الوضع الحالي.