بحث يحذر من تناول اللحوم المشوية على النار مباشرة

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تبين أن طريقة شي الأطعمة على النار مباشرة تؤثر بدرجة كبيرة في إصابة النساء بسرطان الثدي.جاء ذلك في نتائج بحث أجراه فريق علمي تابع لمركز السرطان الوطني الكوري على حوالي 5 آلاف امرأة غير مصابة، تتجاوز أعمارهن 30 عاما لمدة 9 سنوات ونصف في المتوسط، حيث وجد أن 72 منهن قد أصبن بسرطان الثدي.واتضح من تحليل البيانات أن النساء اللائي تناولن لحوما مشوية على النار مباشرة أكثر من مرتين شهريا قد زادت لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بمعدل 1.8 مرة مقارنة مع النساء اللاتي تناولن تلك اللحوم مرة واحدة شهريا أو أقل.وقال الفريق إن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة تغير جينات سرطان الثدي بسبب تناول المواد المضرة التي تنشأ في حالة تسخين اللحوم في درجة حرارة عالية.ونصح الفريق باختيار طرق طهي للحوم في درجات حرارة منخفضة نسبيا، بما في ذلك السلق في الماء أو طهيها على البخار، بدلا من القلي أو التسخين على النار مباشرة.تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث هو الأول الذي يوضح العلاقة بين سرطان الثدي والطهي على النار مباشرة، وتم نشر نتائجه في المجلة العلمية الدولية "نيوتريونتس".