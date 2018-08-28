الرئيس مون جيه إين يحضر ورشة عمل حول إصلاح الجهات العامة

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حضر الرئيس "مون جيه إين" ورشة عمل لرؤساء الجهات العامة لأول مرة منذ توليه السلطة.وخلال انعقاد ورشة العمل التي شارك فيها حوالي أربعمائة مسؤول، بمن فيهم رؤساء الجهات العامة والوزراء ذوو الصلة، تطرق الرئيس إلى أعمال الفساد الأخيرة من قبل الجهات العامة مشيرا إلى أنها تمثل جزءا يتوجب مراجعته بعمق.كما قال إن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والمجتمع اللذين ظلا يضعان أولوية على تعظيم الفعالية والربح في تقييم الجهات العامة، وطالب بإجراء إصلاحات قوية من أجل استعادة فاعلية الجهات العامة، مؤكدا على أن ذلك يمثل قاعدة للنمو المستدام للاقتصاد الكوري.وتُفسر هذه التصريحات بأنه طلب من الجهات العامة للقيام بدور في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لتغيير الهيكل الاقتصادي.من ناحية أخرى، قررت الحكومة تغيير طريقة اختيار رؤساء الجهات العامة من الاختيار المفتوح إلى الاعتماد على الترشيح.وصرح "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه سيتم تغيير طريقة الاختيار من أجل إدارة المنصب على نحو شفاف وعادل، مع التركيز على المرشحين ذوي القدرة.كما طلب كيم من الجهات العامة تولي زمام الأمور في تقاسم وكشف البيانات العامة الكبيرة في مجالات المرور والطاقة وغيرهما.