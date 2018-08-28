المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على نظيره الفيتنامي في دورة جاكرتا الآسيوية

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها المنتخب الياباني بعد غد السبت الأول من سبتمبر.وتمكن المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم هاك بوم" في المباراة التي أقيمت في استاد "باكانساري" في إندونيسيا أمس من تسجيل 3 أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الفيتنامي، حيث سجل اللاعب "لي سونغ أو" هدفين واللاعب "هوانغ أوي جو" الهدف الثالث. وبذلك يكون اللاعب "هوانغ" قد أحرز 9 أهداف خلال هذه الدورة.وهز اللاعب " لي سونغ أو" شباك المرمى الفيتنامي من خلال ركلة بقدمه اليسرى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول من المباراة. وفي الدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول قذف اللاعب "هوانغ اوي جو" كرة بمهارة بعد تلقيها من اللاعب "سون هونغ مين" ليحرز هدفا إضافيا. وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني أكد اللاعب "لي" على الفوز من خلال إحراز هدف بقدمه اليمنى.ورغم إحراز اللاعب الفيتنامي "جون مين بونغ" هدفا من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الثاني، إلا أن المنتخب الكوري تمكن من الحفاظ على الفوز بفارق هدفين بفضل أداء حارس المرمى "جو هيون أو" وخط الدفاع.ومن ناحية أخرى تأهل المنتخب الياباني للمباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بهدف واحد مقابل لا شيء.