سيول تؤكد على عقد القمة بين الكوريتين في سبتمبر

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قالت وزيرة الخارجة الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة عقد القمة بين الكوريتين، مؤكدة على أن القمة ستعقد في بيونغ يانغ في شهرسبتمبر القادم.جاء ذلك خلال حضورها اجتماع لجنة الميزانية التابعة للبرلمان أمس، ردا على سؤال وجهه النائب "سونغ إيل جونغ" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القمة بين الكوريتين المقرر لها أن تعقد في سبتمبر، حيث شددت كانغ على أن زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى كوريا الشمالية سوف تتحقق بالضرورة الشهر القادم.وأشارت كانغ إلى أن زيارة الرئيس مون إلى بيونغ يانغ تعد ضمن إجراءات المتابعة لبيان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في أبريل، وعن طريق التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدة على أن عقد القمة يعتبر دورا يتوجب على الرئيس الكوري الجنوبي الاضطلاع به خاصة في ظل وجود الصعوبات الحالية التي تواجه جهود حل القضية النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.