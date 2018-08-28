طائرة عسكرية صينية تكرر الدخول والخروج في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

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صرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن طائرة عسكرية صينية قد دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية في جنوب غرب جزيرة "إيه أو" الكورية في الساعة السابعة والدقيقة السابعة والثلاثين من صباح أمس حيث حلقت هناك على مدار 4 ساعات ثم انطلقت طائرات تابعة للسلاح الجوي الكوري نحوها لطردها.يعد دخول الطائرة العسكرية الصينية لتلك المنطقة الخامس من نوعه في هذا العام، حيث دخلت من قبل في أشهر يناير وفبراير وأبريل ويوليو.وقالت هيئة الأركان إن الطائرة العسكرية الصينية ظلت تكرر الدخول والخروج على طول المنطقة في الخليج الكوري بعد دخولها السماء فوق جزيرة "إيه أو"، ثم انتقلت إلى بحر الشرق.وخرجت الطائرة الاستطلاعية من نوع "واي -2" من منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية بعد مرور 4 ساعات تقريبا وكان مسار طيرانها مشابها لمسار طيرانها يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي.وتبين أن القوات الكورية أطلقت حوالي 10 طائرات، منها طائرات مقاتلة من نوع "إف- 15 كيه" فورا بعد رصد طيران طائرة مجهولة في جنوب غرب الجزيرة.وأوضحت الهيئة أنها اتخذت إجراءات عسكرية طبيعية بما فيها طيران المتابعة والمراقبة إلى جانب إرسال إنذار من خلال إدخال طائرات السلاح الجوي.ومن جانبها صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها استدعت المحلق العسكري في السفارة الصينية لدى سيول "دو نونغ إيه" لتقديم احتجاج قوي.وأعرب "تشيه يونغ تشان" مدير السياسات الدولية في الوزارة عن استياء قائلا إن الحكومة الكورية توجه نظرات خطيرة إلى قيام الطائرات العسكرية الصينية بدخول المنطقة الكورية والطيران فوقها لساعات طويلة دون إخطار مسبق عدة مرات منذ بدء هذاالعام.