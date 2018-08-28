الرئيس الأمريكي يوقع قرارًا بإعفاء الصلب الكوري من الرسوم الجمركية

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار يسمح بإعفاء الواردات من منتجات الصلب والألمونيوم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، من الجمارك الإضافية.ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم الخميس، وقع ترامب، الذي كان قد فرض رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمونيوم في مارس، على قرار بإعفاء الصلب من الرسوم الجمركية، الوارد من الأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية.وقالت وزارة التجارة الكورية إنه بناء على ذلك سيمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على استثناء لمنتجاتها على أساس عدم كفاية الجودة أو الكمية لدى منتجي الصلب أو الألمونيوم في الولايات المتحدة، وفي مثل هذه الحالات، قد يتم منح استثناء من الرسوم الجمركية.وبهذه الخطوة، من المتوقع أن ترتفع صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق في شهر أبريل، وافقت كوريا الجنوبية على تصدير 70% من متوسط صادراتها إلى الولايات المتحدة من الصلب بين عامي 2015 و2017، مقابل إعفائها بصورة دائمة من الرسوم الأمريكية البالغة 25% على الصلب، و10% على الألمونيوم.