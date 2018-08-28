ترامب يؤكد مجددا على عدم ضرورة التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يوجد سبب يدعو لإنفاق الأموال على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.جاء ذلك في بيان نشره ترامب على حسابه في تويتر أمس الأربعاء، حيث قال في الوقت نفسه إنه يمكن البدء في التدريبات المشتركة مرة أخرى على الفور مع كوريا الجنوبية واليابان، وإذا تم اختيار ذلك فسوف تكون أكبر بكثير من ذي قبل.وقال أيضًا إنه يعتقد أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جيدة جدا ودافئة.وألقى البيان باللوم على الصين في تقديمها مساعدات كبيرة إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك مساعدات مالية ووقود وأسمدة والعديد من السلع الأخرى، التي وصفها ترامب بأنها "غير مفيدة".