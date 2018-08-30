كوريا الجنوبية تعزز التفتيش على لحوم الأبقار الأمريكية

Photo : YONHAP News

عززت كوريا الجنوبية عمليات التفتيش على وارداتها من لحوم الأبقار الأمريكية، عقب تأكيد حالة إصابة بجنون البقر في الولايات المتحدة.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الخميس إنها كثفت من عمليات فحص عينات اللحوم الأمريكية، من 3 إلى 30%.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أمس الأربعاء ظهور حالة غير نمطية من مرض جنون البقر، لدى بقرة عمرها ست سنوات في ولاية فلوريدا.لكنَّ الوزارة الكورية أكدت أن حالات جنون البقر غير النمطية تحدث في الأبقار الأكبر سنًّا بمعدل منخفض للغاية.كما أكدت الوزارة أن اللحوم الأمريكية المستوردة إلى كوريا الجنوبية تقتصر على الأبقار التي تقل أعمارها عن 30 شهرًا، وأنه لم تتم الموافقة على استيراد لحوم من أي مسالخ أو مصنعي أغذية في ولاية فلوريدا.