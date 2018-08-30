تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أقل مستوياته

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تراجعت معنويات الشركات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى لها منذ 18 شهرًا في شهر أغسطس.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجَّل مؤشر مسح الأعمال لشهر أغسطس لجميع الصناعات، 74 نقطة بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق.وقد ظل المؤشر في حالة تراجع منذ شهر مايو من قيمته البالغة 81 آنذاك، ليصل إلى أقل مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.ومع ذلك، تحسنت توقعات قطاع الصناعات التحويلية للشهر القادم بسبب تحسن فرص الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات.ووفقًا للبنك المركزي، فقد سجل مؤشر مسح الأعمال للمصنعين 77 نقطة في سبتمبر، بارتفاع 4 نقاط عن أقل مستوى له خلال 19 شهرًا الذي سجَّله خلال الشهر السابق.وتمثل هذه أول زيادة له منذ ثلاثة أشهر.ويقيس مؤشر مسح الأعمال ثقة الشركات، وتعني القراءة التي تقل عن 100 نقطة أن غالبية الشركات لديها نظرة سلبية تجاه الاقتصاد.