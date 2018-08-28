كوريا الجنوبية تحصد 5 ذهبيات جديدة في دورة الألعاب الآسيوية

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أضافت كوريا الجنوبية إلى رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في جاكرتا، خمس ميداليات ذهبية في منافسات الجودو والتنس وسباق الدراجات والطيران المظلي، أمس الأربعاء.وجاءت الذهبية الأولى لكوريا الجنوبية أمس في لعبة التنس، حيث فاز "كيم جين وان" على اللاعب الإندونيسي "ألكسندر إلبرت سي" بنتيجة 4 مقابل 2 في نهائي فردي الرجال، الذي أقيم في باليم بانغ، المدينة المستضيفة للدورة بالاشتراك مع جاكرتا.كما حصلت كوريا الجنوبية على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية في لعبة الجودو، حيث فازت اللاعبة الكورية الجنوبية "جونغ بو كيونغ" على لقب المنافسات تحت وزن 48 كيلوغراما، بعد فوزها على اللاعبة اليابانية "آمي كوندو".وحصل اللاعب "آن با أول" على الميدالية الذهبية في منافسات الرجال تحت 66 كيلوغراما، بعد فوزه على اللاعب الياباني "يوشيرو ماروياما".وفي الطيران المظلي، فاز فريق اللاعبات الكوريات المكون من "بيك جين هي" و"جانغ او يونغ" و"لي دا كيوم"، بالميدالية الذهبية بعد فوزهن على فريق اللاعبات اليابانيات.وفي سباق الدراجات، حصل "بارك سانغ هون" على الميدالية الذهبية في السباق الفردي للرجال، حيث تغلب على اللاعب الياباني "ريو شيكاتاني"، كما سجَّل "بارك" زمنًا قياسيًّا آسيويًّا قدره 4 دقائق و19.672 ثانية، في مرحلة التأهل، في وقت مبكر من أمس الأربعاء.