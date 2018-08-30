الشرطة تداهم مكتب شركة بي إم دبليو في تحقيقات اشتعال المحركات

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داهمت الشرطة الكورية المكتب الرئيسي لشركة بي إم دبليو في كوريا، في إطار تحقيقاتها في مزاعم بأن شركة السيارات الألمانية حاولت إخفاء عيوب في سياراتها التي بيعت في البلاد، في أعقاب موجة جديدة من سيارات بي إم دبليو التي اشتعلت فيها النيران.وقالت وكالة شرطة العاصمة في سيول إنها أرسلت 30 محقِّقًا إلى المكتب الرئيسي للشركة في سيول، في حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم الخميس.ويسعى الفريق إلى الحصول على الوثائق والسجلات الخاصة بالاجتماعات الداخلية، المتعلقة بتدوير غازات العادم، التي يُعتقد أنها السبب في اشتعال السيارات.وتأتي هذه الخطوة بعد 21 يومًا من قيام 41 من مالكي السيارات التي اشتعلت فيها النيران بتقديم شكوى ضد الشركة وكبار مسؤوليها.كما فتحت وزارة النقل الكورية تحقيقًا خاصًّا بها في القضية.