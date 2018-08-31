الرئيس الكوري يجري تعديلا وزاريا حزئيا

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس تعديل وزاريا شمل خمسة وزراء.وقام الرئيس "مون" بترشيح النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "يو أون هيه" لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "تشونغ كيونغ دو" وزيرا للدفاع، والنائبة البرلمانية "جين سون مي" وزيرة لشؤون المساواة بين الجنسين والأسرة، ورئيس هيئة الملكية الصناعية "سونغ يون مو" وزيرا للصناعة والتجارة والطاقة، ونائب وزير التوظيف والعمل "لي جيه غاب" وزيرا للتوظيف والعمل.كما أجرى الرئيس "مون" تعديلا على مستوى نائب وزير شمل أربعة حقائب، منها مدير مكتب التخطيط لوكالة المخابرات الوطنية.