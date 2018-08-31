دعوى قضائية جماعية بقيمة 18.4 مليار وون ضد بي إم دبليو

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قدمت الجمعية الكورية للمستهلكين اليوم الجمعة دعوى قضائية جماعية ضد فرع شركة "بي إم دبليو" في كوريا، طالبت فيها بتقديم تعويضات مالية عن الخسائر التي تعرض لها أصحاب سيارات "بي إم دبليو" نتيجة لحوادث اشتعال النار في محركاتها.وشارك في الدعوة الجماعية 1226 من أصحاب سيارات "بي إم دبليو"، حيث طالبوا بتقديم تعويضات مالية تبلغ 15 مليون وون لكل فرد، أي ما يعادل حوالي 13 ألفا و250 دولار، حيث يبلغ إجمالي قيمة الدعوى حوالي 18.4 مليار وون.وقام مكتب "هيه أون" للمحاماة المسؤول عن تقديم الدعم القانوني لمقدمي الدعو ، بتقديم طلب للمحكمة للحجز على ممتلكات "بي إم دبليو".وأوضح المكتب أنه سيقوم بجمع دفعة ثانية من مقدمي الدعوى ضد "بي إم دبليو" بدءا من الغد السبت.