كوريا الجنوبية تضيف ذهبيتين في دورة الألعاب الآسيوية

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استطاع فريق كرة اليد الكوري الجنوبي للنساء الفوز بميدالية ذهبية بعد تلغبه على نظيره الصيني بـ29 نقطة مقابل 23 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الخميس ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في جاكارتا بإندونيسيا.كما فازت لاعبة الدرجات الكورية "لي جو مي" بميدالية ذهبية في سباق التتابع الفردي للنساء، بينما فاز اللاعب الكوري "ليم تشيه بين" بميدالية برونزية في سباق السرعة الفردي للرجال.وفي الجودو، حصل اللاعب الكوري "آن تشانغ ريم" في وزن 73 كيلوغراما على ميدالية فضية بعد هزيمته أمام منافسه الياباني، وحصلت اللاعبة الكورية "كيم سونغ يون" في وزن 70 كيلوغراما على ميدالية فضية أيضا.واستطاع الفريق الزوجي المختلط لكرة التنس اللينة المكون من اللاعب "كيم كي سونغ" واللاعبة "مون هيه كيونغ" الحصول على ميدالية فضية بعد خسارته أمام الفريق التايواني بخمسة أشواط مقابل ثلاثة.وفي منافسات زوارق الكانو، فازت كوريا الجنوبية بميدالية فضية وأخرى برونزية.واستطاع الفريق الكوري الموحد لكرة السلة للنساء التأهل إلى الدور النهائي بعد تغلبه على نظيره التايواني بـ89 نقطة مقابل 66.كما استطاع فريق كرة الطائرة الكوري للرجال الصعود إلى النور النهائي بعد تلغبه على نظيره التايواني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.