تقرير يقول إن كوريا الشمالية تعتقد ان واشنطن غير مستعدة للوفاء بتوقعاتها

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي أمس الخميس إن الرسالة التي بعث بها نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" إلى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والتي تسببت في إلغاء زيارة "بومبيو" لبيونغ يانغ، تشير إلى أن كوريا الشمالية لن تستقبل الوزير الأمريكي إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لإعطائها شيئا.ونقل التقرير عن المسؤول قوله إن كوريا الشمالية تعتقد أن الولايات المتحدة مازالت غير مستعدة للوفاء بتوقعاتها فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية للسلام.وأضاف التقرير أن المسؤولين الأمريكيين لم يتوقعوا إحراز نتائج ملموسة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" لكوريا الشمالية، معربين عن عدم ثقثهم بنوايا كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية.من جانبه، قال موقع "بوكس" الإخباري على الإنترنت إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تعهد للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في محادثات القمة بينهما في شهر يونيو الماضي بالتوفيع على اتفاقية للسلام، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية بدأت تتخذ موقفا معاديا ضد الولايات المتحدة بسبب مطالبة واشنطن بنزع السلاح النووي قبل الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تمديد حظر سفر مواطني الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية لعدة عام إضافي في ضوء استمرار المخاوف من خطر اعتقال واحتجاز أمريكيين هناك لفترة طويلة.