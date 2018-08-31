اتفاق حزبي على جدول أعمال الجلسة البرلمانية العامة

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية الكورية على جدول أعمال الجلسة البرلمانية العامة التي ستبدأ يوم الثالث من سبتمبر القادم.وموجب هذا الاتفاق، سيلقى ممثلو الأحزاب السياسية كلمات خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من سبتمبر، بمن فيهم الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، وزعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "كيم سونغ تيه"، وزعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المعارض الصغير "كيم كوان يونغ".وستعقد جلسات استجواب للهيئات الحكومية على مرحلتين، الأولى خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر، والثانية خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر.كما سيتم إجراء تفتيش برلماني على الهيئات الحكومية خلال الفترة من العاشر وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم.