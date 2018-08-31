انخفاض الاستثمارات في المنشآت الصناعية للشهر الخامس على التوالي

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شهد معدل إجمالي الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 0.5% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة حجم انتاج معدات النقل ومستحضرات التجميل والمنتجات الكيميائية رغم انخفاض حجم إنتاج السيارات.وارتفع معدل متوسط التشغيلات الإنتاجية في يوليو بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يونيو، كما شهد حجم مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.5%.أما حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في شهر يوليو فسجل انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الخامس على التوالي منذ شهر مارس الماضي.وشهد المؤشر المركب للاقتصاد الكوري انخفاضا بـ0.2 نقطة.