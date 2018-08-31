البنك المركزي يجمد سعر الفائدة الأساس على المستوى الحالي

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قرر البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغى 1.5%.وبهذا يكون البنك المركزي الكوري قد حافظ على سعر الفائدة الأساسي كما هو لمدة تسعة أشهر متتالية منذ أن قرر رفعه في شهر نوفمبرمن العام الماضي بمقدار 0.25% وكانت تلك المرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات.ويرجع السبب في تجميد سعر الفائدة إلى عدم تمكن الاقتصادي الكوري من التعافي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد الموظفين الجدد في شهر يوليو الماضي 5 ألاف شخص فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.