نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تسجل أقل مستوياتها

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سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه، كما انخفضت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بشكل متزامن.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من شهر أغسطس الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 53%، بانخفاض مقداره 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة تأييد المعارضة فبلغت 38%، بزيادة 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها.ويرجع السبب في انخفاض شعبية الرئيس "مون" إلى عدم تمكنه من حل المشكلات الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40% بتراجع 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينمابلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب العدل المعارض الصغير 12%، وتلاهما حزب المستقبل بـ7%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.