الكوريان تفشلان في افتتاح مكتب اتصال مشترك بينهما كما كان مقررا له

Photo : YONHAP News

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي يو جين" اليوم الجمعة إن الكوريتان قد اتخذتا الإجراءات اللازمة استعدادا لافتتاح مكتب اتصال مشترك بينهما في غضون شهر أغسطس الجاري، لكنهما لم تتمكنا من ذلك نظرا لأن المفاوضات لا تزال جارية بينهما فيما يتعلق بموعد افتتاحه.وكانت الكوريتان قد اتفقتا في بيان "بان من جوم " في شهر أبريل الماضي على إنشاء مكتب اتصال مشترك في منطقة كيسونغ الكورية الشمالية، كما اتفقتا على افتتاحه في أقرب وقت ممكن في المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت يوم الأول من شهر يونيو الماضي.ولكن تم تأجيل موعد افتتاح المكتب بسبب تعرض المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للجمود في الآونة الأخيرة لدرجة إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية، وإعراب الولايات المتحدة عن قلقها من تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.وأكدت المتحدثة على أن خطة فحص الجزء الشمالي من خط "كيونغ أوي" للسكك الحديدية ضمن مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين لا تنتهك العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال استئناف المفاوضات مع الجانب الشمالي.وكانت الكوريتان تخططان لإجراء الفحص المشترك على السكك الحديدية في الشمال من خلال تسيير قطار يغادر سيول ليصل إلى منطقة "شين أوي جو" الكورية الشمالية عبر خط الحدود العسكري يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، لكن قيادة قوات الأمم المتحدة لم توافق على هذه الخطة.