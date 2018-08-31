رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور كوريا الأسبوع القادم

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يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي في سيول الأسبوع القادم.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الكورية "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن السيد "فايز مصطفى السراج" رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية بدءا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.وخلال محادثات القمة المقرر عقدها يوم الأربعاء، من المتوقع أن يطلب الرئيس "مون" من السيد "فايز" أن تبذل الحكومة الليبية جهودا مستمرة للإفراج السريع عن مواطن كوري جنوبي اختطفته مجموعة مسلحة مجهولة في ليبيا الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يعرب الرئيس الكوري أيضا عن رغبته للجانب الليبي في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات إعادة التعمير هناك.وأشار "كيم" إلى أن ليبيا لديها عاشر أكبر احتياطي نفطي في العالم، وأن أراضيها أكبر من شبه الجزيرة الكورية بأكثر من ثماني مرات، وأنها تتمتع بموقع استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقال إنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية هناك، فسوف تكون إمكانيات النمو في ليبيا ضخمة.وسوف يكون "السراج" أول قائد ليبي يزور كوريا الجنوبية.