سيول ترسل مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ يوم 5 سبتمبر

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من المقرر أن يرسل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ يوم الأربعاء القادم، من أجل بحث تفاصيل جدول أعمال القمة المرتقبة بين الكوريتين، والمقرر لها أن تعقد في غضون شهر سبتمبر، إلى جانب مناقشة سبل تحريك الجمود في مفاوضات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.صرح بذلك "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في سيول، حيث أضاف أن الحكومة أرسلت برقية إلى كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة اقترحت فيها إرسال المبعوث الخاص، وأن السلطات الكورية الشمالية قد وافقت على المقترح بعد ظهر اليوم، لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول مدة الرحلة.وقال المتحدث إن الرئيس سوف يحدد اسم المبعوث الخاص وحجم الوفد المرافق له وطرق المواصلات في وقت لاحق.كما أكد المتحدث أن سيول تتبادل المعلومات بصورة دائمة مع الإدارة الأمريكية فيما يتصل بهذا الموضوع.