روسيا تمنع نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم كوريا الشمالية بانتهاك العقوبات

Photo : KBS News

قالت وسائل الإعلام الأجنبية إن روسيا منعت نشر تقرير للأمم المتحدة، يتهم كوريا الشمالية بانتهاك العقوبات التي تحد من وارداتها من النفط ومنتجات الصلب.ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الروسية، فقد قال السفير الروسي لدى مجلس الأمن بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن أول أمس الخميس إن التقرير تم تعليقه، لأنهم لم يوافقوا على "عناصر معينة فيه"، ورفضهم "لسلوك العمل نفسه".ولم يكشف المسؤول عن النقاط التي أثارت قلق موسكو. ومع ذلك، فقد نُقِل عن مسؤول بالأمم المتحدة قوله إن روسيا لا تحبذ التقرير لأنه يذكر تورط السفن الروسية في عمليات النقل غير المشورعة للوقود من سفينة لأخرى، الأمر الذي قد يكون قد خفف الضغط عن كوريا الشمالية بسبب العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.وقد تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2397 في ديسمبر الماضي، الذي يمنع الشمال من استيراد ما يزيد عن 500 ألف برميل من النفط المكرر سنويًّا.وفي الشهر الماضي، أثارت الولايات المتحدة الشكوك في أن كوريا الشمالية كانت تحايل على العقوبات من خلال عمليات نقل النفط من خلال البحر، مشيرة إلى الصين وروسيا بوصفهما الشركاء الرئيسيين في ذلك.