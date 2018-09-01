الحزب الحاكم يختار 52 مشروع قانون لتمريرها في جلسة سبتمبر البرلمانية

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قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه صاغ أكثر من 50 مشروع قانون رئيسي للجلسة البرلمانية لشهر سبتمبر.وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش ورشة عمل حزبية في مدينة ييسان بمقاطعة تشانغ تشونغ الجنوبية اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الحزب كانغ بيونغ وون إن الحزب اختار 52 مشروع قانون من أجل أن تصبح جلسة سبتمبر البرلمانية مثمرة، وللمساعدة في تعزيز معيشة الشعب.وتقع مشروعات القوانين في خمسة مجالات، فهي تسعى أولا إلى مساعدة السياسات الاقتصادية الرئيسية لإدارة مون جيه إين، بما في ذلك خمسة مشروعات قوانين تتعلق بمبادرات النمو القائم على زيادة الدخل، و10 مشروعات لقوانين مرتبطة بمبادرات النمو المبتكرة، و14 مرتبطة بقوانين التجارة العادلة.وقد تم صياغة أربعة مشروعات لقوانين تسهل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال كانغ إن الحزب الحاكم سيشكِّل فريق عمل لفحص التقدم في كل مشروع قانون رئيسي.